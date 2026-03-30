Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 094 человека

Azərbaycanca
Общество

First News Media11:37 - Сегодня
Из Ирана с 8:00 28 февраля по 10:00 30 марта в Азербайджан в общей сложности эвакуировано 3 094 человека.

Как сообщает Report, 536 из эвакуированных являются гражданами Азербайджана.

Одновременно были эвакуированы 728 граждан Китая, 354 - России, 198 - Бангладеш, 187 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 196 - Индии, 80 - Омана, 68 - Индонезии, 57 - Ирана, 44 - Италии, 30 - Алжира, 26 - Испании, 24 - Германии, 25 - Канады, 19 - Франции, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Японии, 19 - Грузии, 16 - Узбекистана, 14 - Польши, 14 - Швейцарии, 13 - Нигерии, 12 - Венгрии, 12 - Бахрейна, 13 - Казахстана, 11 - Мексики, 11 - США, 11 - Беларуси, по 10 - Великобритании, Болгарии, Демократической Республики Конго, 9 - Бразилии, по 8 - Судана, 7 - Венесуэлы, по 6 граждан Словакии, Бельгии, Румынии, Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, среди эвакуированных по 5 граждан Турции, Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции, Вьетнама, Финляндии, Кыргызстана, по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Нидерландов, по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании, Норвегии, по 2 гражданина Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Словении.

Из Ирана в Азербайджан были эвакуированы по 1 гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканы.

Поделиться:
222

Все новости
