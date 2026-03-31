Какой будет погода в Баку 1 апреля?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 1 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +10…+12 °C, днём +16…+21 °C. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - 75–85 %.

В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь. В отдельных местах временами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 °C, днём +20…+25 °C; в горах ночью +0…+5 °C, днём +10…+15 °C, в некоторых районах до +18 °C.