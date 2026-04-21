Каллас: ЕС намерен углублять связи с Азербайджаном, а также усилить поддержку в разминировании

Представители Европейского союза обсудили дальнейшие шаги по развитию отношений с Азербайджаном, не исключив вероятность расширения поддержки страны в сфере разминирования.

Об этом Report заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

"Да, мы обсудили, что еще можем сделать в контексте отношений с Азербайджаном. Нам необходимо активнее работать по ряду направлений и укреплять связи по вопросам взаимного интереса, таким как энергетика и торговля. Азербайджан был и остается очень надежным энергетическим партнером для стран Европейского союза", - сказала она.

Комментируя призыв Баку расширить международную помощь по разминированию в Карабахе, Каллас отметила, что ЕС уже участвует в подобных миссиях и не исключает возможность приложить дополнительные усилия для поддержки страны в этой сфере.

"Исходя из этого запроса, мы изучим, что еще можем сделать, однако конкретно этот вопрос на сегодняшней встрече не обсуждался", - отметила она.

В начале пресс-конференции Каллас подчеркнула, что ЕС рассматривает Южный Кавказ как регион стратегического значения. По ее словам, Европа заинтересована в стабильном и безопасном Южном Кавказе, а прогресс в армяно-азербайджанском мирном процессе "представляет собой реальную возможность для всего региона".

Каллас также отметила важную роль Азербайджана, как партнера "в энергетике и взаимосвязанности", подчеркнув, что ЕС намерен углублять сотрудничество и возобновить переговоры по новому двустороннему соглашению в ближайшее время.

Она также сообщила, что ЕС усиливает поддержку мирного процесса и согласовал создание новой гражданской миссии в Армении, направленной на укрепление устойчивости страны, в том числе к дезинформации и кибератакам. Одновременно ЕС рассчитывает на углубление партнерства с Ереваном.