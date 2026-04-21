Общество

В Баку проложат трамвайные линии по пяти направлениям: список маршрутов

Фаига Мамедова11:30 - Сегодня
В Баку планируется прокладка новых трамвайных линий по нескольким направлениям.

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью AzTV заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

«Предусмотрена прокладка трамвайной линии от Sea Breeze до Мехдиабада. Планируется, что эта ветка будет продлена от Мехдиабада до станции метро «28 Мая». Кроме того, на повестке дня стоит вопрос строительства трамвайной линии от поселка Баилово до станции «28 Мая». В то же время намечено создание новых линий от станции «28 Мая» в направлении «Ази Асланова», а от Мехдиабада - до станции «8 Ноября»», - сообщил В. Гасымлы.

По его словам, реализация этих проектов позволит укрепить транспортное сообщение между восточной и западной, а также северной и южной частями столицы.

