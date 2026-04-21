Лев XIV заявил, что будущее человечества находится под угрозой

Папа римский Лев XIV предупредил, что будущее человечества «трагически поставлено под угрозу» из-за вооруженных конфликтов в мире.

Об этом 21 апреля сообщило агентство Reuters.

«Судьба человечества рискует быть трагически поставленной под угрозу, если не изменится курс в принятии на себя политической ответственности и не будет соблюдено уважение к институтам и международным соглашениям», — заявил папа римский во время визита в Экваториальную Гвинею.

Кроме того, по мнению понтифика, на будущее мира негативно влияют вооруженные конфликты. Ранее Лев XIV заявлял, что многие люди в мире «подвергаются эксплуатации со стороны авторитарных режимов и обмануты богатыми».