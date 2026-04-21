Министр рассказал о мерах, предпринятых для повышения минимальной заработной платы

"Принято решение о повышении минимальной заработной платы во всех реализованных до сих пор социальных пакетах. Как я уже отмечал, за прошедший период минимальная заработная плата выросла в 3,1 раза - со 130 до 400 манатов".

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, передает АПА.

Министр отметил, что минимальная заработная плата по своей сути является универсальным социальным стандартом: "Закон не разрешает выплачивать заработную плату лицам, работающим полный рабочий день, в размере ниже минимальной заработной платы. Мы контролируем внедрение этого стандарта почти еженедельно. Подсистема труда и занятости позволяет это. Этот процесс осуществляется полностью в электронном виде. При выявлении лиц, получающих зарплату ниже минимальной заработной платы в рамках наших мониторинговых мероприятий, мы направляем соответствующие уведомления их работодателям, применяем меры контроля. Стандарт минимальной заработной платы актуален как для государственного, так и для частного сектора. В рамках последнего пакета социальных реформ повышение минимальной заработной платы коснулось около 700 тысяч человек. В государственном секторе есть ступени по единому тарифному график

Увеличение суммы на самом низком уровне влияет на все ступени . В частном секторе механизм, отчасти, аналогичен. В целом рост минимальной заработной платы положительно влияет на рост среднемесячных доходов в стране”.