Лица, вытоптавшие тюльпаны на бульваре, оказались известными блогерами — ФОТО

На территории Приморского национального парка в Баку была повреждена зона, состоящая из тюльпанов, высаженных в рамках благоустройства городской среды.

После инцидента было проведено расследование. Лица, которые предположительно повредили высаженные цветы, были вызваны в полицию. Сообщается, что около 10 человек были установлены, и в их отношении приняты соответствующие меры.

Как выяснило издание Milli.Az, были установлены личности участников инцидента, а также его происхожение.

По имеющейся информации, группа пользователей социальных сетей, известных как блогеры, устроила фотосессию и видеосъёмку на территории цветочной зоны. В ходе съёмок они повредили растения, после чего опубликовали полученные материалы в своих аккаунтах. Позднее эти публикации получили распространение в социальных сетях и стали своего рода интернет-трендом.

Ниже приводятся имена блогеров, под которыми они известны в официальных источниках и социальных сетях:

Сельджан Велизаде (Seljanvalizada)

Лала Бабаева (lalabva1)

пользователь с неустановленными данными (ismiiilaa)

блогер с неуточнённой личностью (Sada)

Нармин Мусаева (Naramsyv)

Хамаил Алескерова (Həmayıl)

Отмечается, что указанные лица впоследствии удалили фотографии и видеозаписи, сделанные на территории цветочной зоны Приморского национального парка.

Отметим, что подобные действия, согласно законодательству Азербайджана, считаются правонарушением. Повреждение, уничтожение или выкапывание декоративных растений в городских и особо охраняемых зелёных зонах, включая территории вроде Приморского национального парка, запрещено и регулируется положениями Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики. В подобных случаях предусмотрена административная ответственность.

