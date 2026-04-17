Набравший максимальный балл Мухаммедали: после пробного экзамена я поверил, что смогу показать высокий результат

Как сообщалось, сегодня были объявлены результаты выпускного экзамена для 11-классников, который прошёл 9 марта.

Согласно результатам экзамена, 3 человека набрали максимальные 300 баллов.

Одним из них является ученик средней школы №289 («Занги» лицей) Мухаммедали Ахмед оглу Гурбанов.

В интервью 1news.az Мухаммедали рассказал, что начал заниматься с репетитором с 10-го класса.

«Я постоянно повторял пройденный материал и регулярно занимался. За месяц до экзамена начал готовиться ещё интенсивнее. Я занимался день и ночь, и это помогло мне достичь высокого результата».

Он отметил, что в период подготовки пользовался телефоном и играл в компьютерные игры.

«Но я установил для себя определённые ограничения. Я не играл больше одного часа в день, однако в целом чрезмерное использование телефона негативно влияет на результат. Телефон отнимает время, и учёба отходит на второй план. Поэтому я старался избегать всего, что могло отвлекать моё внимание».

Он добавил, что в начале пробных экзаменов не верил, что сможет набрать высокий балл, однако на последнем пробном экзамене, проведённом ГЭЦ, набрал 294 балла, что придало ему уверенности в том, что он сможет набрать 300 баллов на основном экзамене.

Ученик подчеркнул, что большую роль в его успехе сыграла и школа.

«Труд и профессионализм учителей серьёзно повлияли на мой результат».

Он также отметил, что верит в получение высокого результата и на групповом экзамене.

«Я готовлюсь изо всех сил и верю, что и на следующем экзамене покажу высокий результат».

Давая советы другим абитуриентам, Мухаммедали отметил, что главное — это регулярная подготовка:

«Чтобы набрать высокий балл на экзамене, нужно сосредоточиться и хорошо подготовиться. Ничто другое на экзамене роли не играет. Нужно просто стараться и учиться».

В конце он добавил, что сдаёт экзамен по 4-й группе и в будущем хочет стать врачом.

