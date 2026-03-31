 Кац заявил о намерении навсегда изменить ситуацию в Ливане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

First News Media15:50 - Сегодня
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о намерении отделить Ливан от иранской зоны влияния и раз и навсегда изменить ситуацию в этой стране.

"Мы решительно настроены отделить Ливан от иранской зоны влияния... и лишить "Хезболлах" возможности угрожать нам, а также навсегда изменить ситуацию в Ливане с присутствием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в необходимых местах - с жестким контролем и полной сдерживающей силой. Точно так же, как в Сирии и Газе - так и в Ливане", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба оборонного ведомства.

По словам министра обороны, возвращение более 600 тысяч жителей южного Ливана, эвакуированных на север, будет невозможно до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность жителей севера Израиля.

Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
146

