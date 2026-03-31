В Нижнекамске выросло число погибших при взрыве на заводе – ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате взрыва на заводе в Нижнекамске выросло до трех человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, еще около 70 человек пострадали.

«Двое из пострадавших — пожарные», — уточняется в публикации.

Источник: Газета.ру

Число пострадавших при пожаре на предприятии в Нижнекамске достигло 50.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Люди продолжают поступать в местные больницы в разных состояниях. Пожару присвоен максимальный ранг сложности — пятый, огонь охватил уже более двух тысяч «квадратов», — сказано в посте.

Городская прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Чрезвычайное происшествие на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошло 31 марта. Изначально SHOT сообщал, что пострадали 13 человек. Комментируя ситуацию, глава Нижнекамска Радмир Беляев рассказал, что на место происшествия уже прибыли сотрудники служб оперативного реагирования. Работников завода, которые не принимают участия в устранении последствий взрыва, переместили на безопасное расстояние.

Источник: Газета.ру