Центробанк Турции начал операции своп по лире для обеспечения гибкости ликвидности банков

Центральный банк Турции объявил о начале операций своп по турецкой лире с обеспечением иностранной валютой с целью предоставления банкам большей гибкости в управлении ликвидностью.

ЦБ принимает меры, учитывая текущие изменения на финансовых рынках. В рамках этих мер банк запустил операции своп по турецкой лире в ответ на запросы банков, чтобы смягчить давление на турецкую лиру и обеспечить гибкость ликвидности.

Целью этого шага является снижение волатильности как по кредитной, так и по процентной части. Операции своп с обеспечением иностранной валютой должны также ослабить давление на турецкую лиру.

Благодаря этой мере планируется предотвратить дефицит турецкой лиры на рынке и ликвидные трудности банков, что сделает кредитные условия более разумными.

Аналитики отмечают, что данный шаг важен как для поддержки ликвидности турецкой лиры в банковской системе, так и для укрепления валютных резервов.

Эксперты подчеркивают, что операции своп позволяют банкам обменивать иностранную валюту на турецкую лиру, увеличивая ликвидность на рынке, а также способствуют росту валютных резервов банка.

Возобновление операций своп особенно важно в периоды ужесточения краткосрочных условий финансирования в турецкой лире и ожидается, что эта мера сыграет стабилизирующую роль на денежном рынке.

Источник: Anadolu