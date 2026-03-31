«Под ложным флагом»: Арагчи заявил Фидану, что данные о пуске Ираном ракеты в сторону Турции безосновательны
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом назвал безосновательными данные о пуске исламской республикой ракеты в сторону Турции.
Об этом говорится в заявлении иранского МИД.
Арагчи назвал «полностью необоснованными сообщения некоторых источников о запуске ракет из Ирана в сторону Турции и предупредил о повторении операций под ложным флагом со стороны врагов мира и дружбы в регионе».
Накануне в Минобороны Турции заявили, что средства противовоздушной и противоракетной обороны НАТО уничтожили в небе над республикой баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Осколки от ракеты упали в районе Дёртйол провинции Хатай.
Источник: ТАСС
