 В Грузии считают невозможным вмешательство Варфоломея в выборы патриарха | 1news.az | Новости
В Грузии считают невозможным вмешательство Варфоломея в выборы патриарха

First News Media17:25 - Сегодня
В Грузии считают невозможным вмешательство Варфоломея в выборы патриарха

Глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе считает невозможным вмешательство Константинопольского патриарха Варфоломея в выборы нового патриарха Грузии.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Константинопольский патриарх Варфоломей желает продвинуть на освободившийся пост представителя Грузинской православной церкви, «на которого он мог бы опереться».

«Подобное вмешательство со стороны поместной церкви для нас является невообразимым. Считаем это полностью невозможным. Неизвестны основания для такой информации», - сказал Джагмаидзе в интервью «Радио Свобода».

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II умер вечером 17 марта. В Грузии в связи со смертью патриарха был объявлен траур до дня похорон. Католикоса-Патриарха всея Грузии похоронили в Сионском соборе Тбилиси 22 марта. Согласно уставу Грузинской православной церкви, нового предстоятеля Священный синод избирает не раньше 40 дней, но не позже двух месяцев после смерти предыдущего патриарха.

Источник: ТАСС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40