В Грузии считают невозможным вмешательство Варфоломея в выборы патриарха

Глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе считает невозможным вмешательство Константинопольского патриарха Варфоломея в выборы нового патриарха Грузии.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Константинопольский патриарх Варфоломей желает продвинуть на освободившийся пост представителя Грузинской православной церкви, «на которого он мог бы опереться».

«Подобное вмешательство со стороны поместной церкви для нас является невообразимым. Считаем это полностью невозможным. Неизвестны основания для такой информации», - сказал Джагмаидзе в интервью «Радио Свобода».

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II умер вечером 17 марта. В Грузии в связи со смертью патриарха был объявлен траур до дня похорон. Католикоса-Патриарха всея Грузии похоронили в Сионском соборе Тбилиси 22 марта. Согласно уставу Грузинской православной церкви, нового предстоятеля Священный синод избирает не раньше 40 дней, но не позже двух месяцев после смерти предыдущего патриарха.

Источник: ТАСС