Названо число обратившихся в токсикологию в период праздничных дней

В связи с праздничными днями в нерабочий период с 20 по 30 марта в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило 31 обращение по причине отравлений.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Клинический медицинский центр.

Из обратившихся: 12 человек отравились лекарственными препаратами, 1 - крысиным ядом (родентицидом), 1 - угарным газом, 2 - фосфорорганическими соединениями, 3 - в результате анафилактического шока, 3 - из-за аллергической реакции, и 9 - уксусной кислотой.

Пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой на амбулаторное лечение.