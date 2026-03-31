Иран пригрозил ударить по объектам Microsoft, Google, Meta в регионе

Иран пригрозил ударить по объектам Microsoft, Google, Meta в регионе

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) пригрозил ударить по объектам американских IT-компаний в регионе, включая Intel, Cisco, Microsoft, в случае продолжения агрессии против Ирана.

Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Поскольку ключевым элементом в разработке и отслеживании целей для терактов являются американские компании в сфере ИКТ и ИИ, в ответ на эту террористическую операцию отныне основные учреждения, участвующие в таких действиях, будут считаться нашими законными целями», - указывается в заявлении. В КСИР указали список из 18 компаний, включающий в себя Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Nvidia, JPMorgan, Tesla, GE и Boeing.

