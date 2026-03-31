Пезешкиан назвал прекращение агрессии против Ирана главным условием нормализации

Пезешкиан назвал прекращение агрессии против Ирана главным условием нормализации

Полное прекращение агрессии против Ирана является единственным решением для нормализации ситуации.

Как передает ТАСС, об этом иранский президент Масуд Пезешкиан заявил в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Коштой.

"Решением для нормализации ситуации является прекращение их [США и Израиля] агрессии. Мы ни на каком этапе не стремились к напряженности и войне и обладаем необходимой волей для завершения этой войны при соблюдении некоторых условий, особенно при наличии необходимых гарантий неповторения агрессии", - приводит слова иранского президента его пресс-служба.

"Любое внешнее вмешательство под любым предлогом в эту войну и текущую ситуацию в регионе повлечет за собой опасные последствия", - подчеркнул Пезешкиан, посоветовав европейским странами скорректировать свою политику в отношении Ирана.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

