Пезешкиан назвал прекращение агрессии против Ирана главным условием нормализации

Полное прекращение агрессии против Ирана является единственным решением для нормализации ситуации.

Как передает ТАСС, об этом иранский президент Масуд Пезешкиан заявил в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Коштой.

"Решением для нормализации ситуации является прекращение их [США и Израиля] агрессии. Мы ни на каком этапе не стремились к напряженности и войне и обладаем необходимой волей для завершения этой войны при соблюдении некоторых условий, особенно при наличии необходимых гарантий неповторения агрессии", - приводит слова иранского президента его пресс-служба.

"Любое внешнее вмешательство под любым предлогом в эту войну и текущую ситуацию в регионе повлечет за собой опасные последствия", - подчеркнул Пезешкиан, посоветовав европейским странами скорректировать свою политику в отношении Ирана.