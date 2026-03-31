Сборный контейнер, направляющийся в Армению из Ирана, застрял в Пакистане - детали

Сборный контейнер с грузом на сумму около $400 тыс., следовавший в Армению из Ирана, задержан в Пакистане на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты Армении Карен Иванов.

Отметим, что между Ереваном и Исламабадом нет дипломатических отношений, что также усложняет решение вопроса.

«В настоящее время ведутся работы для урегулирования вопроса», — отметил Иванов.

Он также добавил, что с 28 февраля логистические цепочки остаются существенно затрудненными. В условиях кризиса грузы все чаще перенаправляются в обход традиционных маршрутов, в том числе через мыс Доброй Надежды.

