В России начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

Специалисты Роспотребнадзора начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян.

Они организовали комплекс мероприятий. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ведомства по Подмосковью, передает ТАСС.

В службе отметили, что пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением.

Сотрудники Роспотребнадзора держат ситуацию под контролем. Других подробностей в службе не привели.

Накануне сообщалось, что в Московской области зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян. Отмечалось, что у 43-летнего и 45-летнего жителей Мытищ внезапно поднялась до 39 градусов температура, а на следующий день появилось высыпание на теле и деформация в области паха. Оба заболевших не смогли объяснить, где именно заразились.

