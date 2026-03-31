WSJ: Трамп хочет завершить войну против Ирана даже если Ормузский пролив останется закрытым

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что хочет завершить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в целом закрытым для судоходства.

С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, американские власти пришли к выводу, что задача по восстановлению навигации через Ормузский пролив приведет к выбиванию из графика операции против Ирана продолжительностью шесть недель. Американский лидер, указывает издание, решил, что Вашингтон должен достичь своих главных целей, в частности, подавления иранских ВМС и уничтожения запасов ракет, после чего свернуть боевые действия и добиваться от Тегерана возобновления судоходства дипломатическими методами. В случае провала дипломатических методов США будут оказывать давление на Европу и страны Персидского залива с тем, чтобы те возглавили усилия по открытию пролива.

