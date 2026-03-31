«Хезболлах» запустила более 50 ракет и БПЛА по северу Израиля - ВИДЕО

Бойцы группировки "Хезболлах" запустили свыше 50 ракет и беспилотников по позициям Армии обороны Израиля и поселениям в Верхней, Нижней и Западной Галилее.

Oб этом говорится в заявлении движения в телеграм-канале.

"Силы сопротивления объявляют о начале операции "Хайбар-2" в защиту Ливана и его народа, в ответ на бомбардировки мирного населения, перемещение людей и снос домов", - следует из сообщения.

Отмечается, что отряды "Хезболлах" атаковали базу ВМС "Стелла-Марис" на северном побережье Израиля, военные объекты в Нешариме к юго-востоку от Хайфы и Тэфене в окрестностях Акко. Под обстрел попали также поселения Авивим, Зарит, Шломи, Шомера и другие.