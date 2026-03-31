Иран нанес удар по базе США, где находятся 200 военнослужащих
ВС Ирана атаковали ракетами и беспилотниками американскую военную базу в Эль-Хардже в Саудовской Аравии.
Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) Маджид Мусави в соцсети Х.
"Сегодня мы атаковали базу американских пилотов и лётного экипажа в районе Эль-Хардж в Саудовской Аравии с помощью беспилотников и ракет, поразив пункт сбора, где находилось 200 человек", - отметил он.
امروز به محل اقامت خلبانان و کادر پروازی امریکا در الخرج عربستان با پهپاد و موشک حمله کردیم و تجمع ۲۰۰نفرهای را مورد اصابت قرار دادیم.
حالا به فهرست تلفات و خسارتهای ترامپ و هگست، جدا از آواکس، تانکرها و مخازن سوخت؛ فهرستی از تلفات و صدمات کادر پرواز هم اضافه شده است. — Seyed Majid Moosavi (@smajid_moosavi) March 31, 2026