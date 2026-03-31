Брат трагически умершего президента «Шахдаг Губа» пропал без вести

Житель села Барлы Губинского района Парвин Новруз оглу Дашды пропал без вести.

Об этом Qafqazinfo сообщили члены его семьи.

По их словам, в последний раз его видели 17 марта около 23:50 возле Самур-Абшеронского водного канала, проходящего через село.

С тех пор о нём больше нет никаких известий. В связи с происшествием была направлена информация в правоохранительные органы.

Сообщается, что поиски Парвина Дашды продолжаются уже 14 дней.

Отметим, что П. Дашды является братом Ханбабы Дашды — президента футбольного клуба «Шахдаг Губа», чьё тело было найдено в прошлом году в городе Стамбул. Имея крупные долги, он покончил с собой.

По информации семьи, после его смерти Парвин тяжело переживал утрату.

В Губинской региональной группе пресс-службы Министерство внутренних дел Азербайджана сообщили, что сотрудники полиции принимают необходимые меры для установления местонахождения Парвина Новруз оглу Дашды.