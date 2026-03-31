 Брат трагически умершего президента «Шахдаг Губа» пропал без вести
Azərbaycanca
Общество

Брат трагически умершего президента «Шахдаг Губа» пропал без вести

First News Media23:53 - 31 / 03 / 2026
Житель села Барлы Губинского района Парвин Новруз оглу Дашды пропал без вести.

Об этом Qafqazinfo сообщили члены его семьи.

По их словам, в последний раз его видели 17 марта около 23:50 возле Самур-Абшеронского водного канала, проходящего через село.

С тех пор о нём больше нет никаких известий. В связи с происшествием была направлена информация в правоохранительные органы.

Сообщается, что поиски Парвина Дашды продолжаются уже 14 дней.

Отметим, что П. Дашды является братом Ханбабы Дашды — президента футбольного клуба «Шахдаг Губа», чьё тело было найдено в прошлом году в городе Стамбул. Имея крупные долги, он покончил с собой.

По информации семьи, после его смерти Парвин тяжело переживал утрату.

В Губинской региональной группе пресс-службы Министерство внутренних дел Азербайджана сообщили, что сотрудники полиции принимают необходимые меры для установления местонахождения Парвина Новруз оглу Дашды.

Поделиться:
654

Актуально

Общество

В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты

В мире

«Хезболлах» запустила более 50 ракет и БПЛА по северу Израиля - ВИДЕО

Политика

Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном - МИД

В мире

Иран пригрозил ударить по объектам Microsoft, Google, Meta в регионе

Общество

В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты

Брат трагически умершего президента «Шахдаг Губа» пропал без вести

В мае будет 14 нерабочих дней

В Баку произошёл взрыв на объекте, есть пострадавший - ВИДЕО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Власти Баку перешли на усиленный режим работы на фоне сильных дождей

В Азербайджане произошло землетрясение

Какая будет погода в Азербайджане завтра?

Когда прекратятся ливни в Баку? - ПРОГНОЗ

Последние новости

Сборная Турции обыграла Косово и вышла на чемпионат мира ФИФА 2026

Сегодня, 00:48

В Азербайджане вступил в силу запрет на электронные сигареты

Сегодня, 00:13

Брат трагически умершего президента «Шахдаг Губа» пропал без вести

31 / 03 / 2026, 23:53

Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма»

31 / 03 / 2026, 23:43

Иран нанес удар по базе США, где находятся 200 военнослужащих

31 / 03 / 2026, 23:40

«Хезболлах» запустила более 50 ракет и БПЛА по северу Израиля - ВИДЕО

31 / 03 / 2026, 23:35

В Багдаде похитили журналистку CNN - ВИДЕО

31 / 03 / 2026, 23:20

Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном - МИД

31 / 03 / 2026, 23:00

Арагчи: Иран не ответил на предложения США и не принял решения по переговорам

31 / 03 / 2026, 22:40

В Тегеране из-за атак на город поврежден офис ВОЗ

31 / 03 / 2026, 22:20

Трамп: Я уничтожил их страну. У них не осталось сил

31 / 03 / 2026, 22:15

Глава МИД Турции принял делегацию ХАМАС

31 / 03 / 2026, 22:00

Пезешкиан назвал прекращение агрессии против Ирана главным условием нормализации

31 / 03 / 2026, 21:40

Горбатый кит Тимми вновь застрял на мелководье Висмарского залива

31 / 03 / 2026, 21:23

Россиянка покрасила слона в розовый цвет для фотосессии в Индии - ВИДЕО

31 / 03 / 2026, 21:00

В мае будет 14 нерабочих дней

31 / 03 / 2026, 20:40

Иран пригрозил ударить по объектам Microsoft, Google, Meta в регионе

31 / 03 / 2026, 20:20

В Баку произошёл взрыв на объекте, есть пострадавший - ВИДЕО

31 / 03 / 2026, 20:00

Зеленский: Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

31 / 03 / 2026, 19:45

Агентство обязательного медицинского страхования передано в ведение министерства — Что изменится?

31 / 03 / 2026, 19:30
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40