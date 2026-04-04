Иран нанес удар по посольству США в Саудовской Аравии

Иранские беспилотники ударили по посольству США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, здание получило серьезные повреждения.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Уточняется, что иранские дроны атаковали служебное здание в охраняемой зоне американского посольства, где днем работают несколько сотен людей, и значительно повредили три этажа, включая отделение ЦРУ. Инцидент произошел в ночь на 4 апреля.

Удары привели к сильным пожарам, которые не могли потушить полдня. По данным издания, огонь причинил необратимый ущерб части комплекса. Дипломатические источники отметили, что если бы посольство подверглось атаке в рабочее время, это привело бы к массовым жертвам.

Источник: РИА Новости