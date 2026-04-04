Симонян: Если Россия примет такое решение, Армения примет своё решение и выйдет как из ОДКБ, так и из ЕАЭС

«Подобные разговоры, связанные, например, с ценами на товары, с ценами на газ не новы и велись в течение многих лет. Должен сказать, что если будет принято такое решение (о повышении цен на газ для Армении - прим. ред.), то Армения примет свое решение и окончательно выйдет как из ОДКБ, так и ЕАЭС и остальных структур».

Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передают армянские СМИ.

«Но не думаю, что до этого дойдет, потому что я знаю, что после этого произошел очень хороший разговор между руководителями двух стран: очень рабочий и эффективный", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о состоявшейся встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве.

По словам Симоняна, подобные разговоры не часто происходят в открытой части беседы лидеров стран. "Это процесс, это переговоры, которые включают в себя и позитивные стороны <...>. Я говорил и повторяю: против России мы ничего не делали, не делаем и не собираемся делать. Но в то же время мы защищали и будем защищать интересы Армении", - сказал он.