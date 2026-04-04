Ален Симонян: Путин оказал медвежью услугу и открыто сказал: «Это мои ребята. Можно они тоже будут участвовать?»

«Это были переговоры, процесс, имевший и положительную сторону. Например, стало очевидно, что российский президент говорил о пророссийских политических силах, и эти силы больше не могут утверждать, что не имеют связи с Россией».

Об этом заявил сегодня, 4 апреля, на брифинге перед внеочередным съездом партии «Гражданский договор» председатель Национального собрания Ален Симонян, имея в виду состоявшиеся переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

«В этом смысле нет ощущения, что это высказывание вызывает какие-либо негативные эмоции. Мы устали от того, что президентов приглашают в политику и назначают из-за рубежа. Он открыто сказал: «Это мои ребята, можно они тоже участвовать?». Наш премьер-министр также открыто заявил, что наша Конституция допускает участие в той мере, в какой это необходимо. В остальном же мы свободная страна, и народ Армении сделает свой выбор».

«Я думаю, он оказал медвежью услугу, потому что это раньше говорили: «Получили добро от Москвы». В Армении есть только одно «добро», и это «добро» народа Армении. Народу Армении не нравится, когда ему об этом говорят извне», — сказал Ален Симонян.

