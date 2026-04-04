Правящая партия Армении официально утвердила кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Правящая партия Армении "Гражданский договор" официально утвердила кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера на предстоящих парламентских выборах 7 июня.

Решение принято единогласно, сообщил зампредседателя правления партии, министр экономики Геворк Папоян после открытого голосования.

Накануне премьер-министр Армении выложил предвыборный пропорциональный список, с которым партия пойдет на парламентские выборы. Возглавляет список, в котором 283 кандидата, Пашинян.

Отдельно "Гражданский договор" представил свой список кандидатов по квотам национальных меньшинств - по два кандидата - от езидской и курдской, по три кандидата - от русской и ассирийской общин.

