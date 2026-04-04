First News Media15:49 - 04 / 04 / 2026
Папоян: Поставки товаров в Армению через Азербайджан становятся регулярными

В Армению поступают отдельные товары азербайджанского происхождения, включая бензин и дизельное топливо, а также регулярно осуществляется транзит грузов через территорию Азербайджана.

Об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

"В Армению поступает 1-2 товара азербайджанского происхождения: бензин и дизельное топливо, и почти каждый день что-то поступает через Азербайджан. Например, одна из сетей супермаркетов, "Нор Зовк", подала заявку на ввоз манной крупы через территорию Азербайджана, другая организация подала заявку на ввоз российского угля, третья ввозит зерно, четвертая уже ввозит удобрения. Это уже стало очень распространенным явлением. Я уже сбился со счета, сколько товаров приходится перевозить", - сказал он.

Папоян также утвердительно ответил на вопрос о наличии продукции, которую Армения могла бы экспортировать в Азербайджан:

"Такая продукция есть, был конкретный запрос на фольгу, и на конкретную фольгу азербайджанская сторона запросила конкретную цену, и наш производитель ее предоставил. Другими словами, они сказали: нас интересует фольга такой-то толщины, не могли бы вы сказать, в каком объеме, в какие сроки и по какой цене вы можете ее предложить? Наш производитель предоставил объем, цену, ответа мы пока не получили", - сказал Папоян.

Источник: Sputnik Армения

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40