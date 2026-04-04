Армения и Азербайджан — гаранты безопасности друг друга: Ален Симонян

Крупнейший гарант безопасности Азербайджана — Армения, а гарант Армении — Азербайджан.

Об этом сегодня заявил на брифинге для журналистов перед внеочередным съездом правящей партии "Гражданский договор" спикер парламента Ален Симонян, комментируя замечания оппозиции о том, что Армения нуждается в гаранте безопасности.

"То есть, они даже не понимают, о чём говорят. В то время как во всём мире идут новые, продолжающиеся и углубляющиеся войны, Армения и Азербайджан достигли результата, который мы должны укрепить", — сказал он.

Симонян, не называя конкретных имен, заявил, что многие силы пытаются вовлечь Республики Армения и Азербайджан в военные операции друг против друга.

Напомним, 8 августа 2025 г. в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахиджеваном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.

Главы МИД Армении и Азербайджана также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур, а позднее парафировали текст будущего мирного соглашения.

