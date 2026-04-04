CNN: США потеряли уже 7 пилотируемых самолётов в конфликте с Ираном

Телеканал CNN подсчитал количество потерь пилотируемых самолётов, потерянных США в ходе конфликта с Ираном.

По данным, телеканала, их число достигло семи.

Также CNN восстановил хронологию этих потерь.

2 марта три истребителя F-15 были сбиты кувейтскими ПВО в результате инцидента с «дружественным огнем» над Кувейтом. Все шесть членов экипажа благополучно катапультировались, а министр обороны США Пит Хегсет заявил на этой неделе, что три пилота вернулись к участию в налетах на Иран.

12 марта шесть членов экипажа самолета-заправщика KC-135 ВВС США погибли при крушении в Ираке. Американские военные заявили, что самолет-заправщик не был сбит вражеским или дружественным огнем, а был вовлечен в инцидент с другим самолетом во время участия в операции «Эпическая ярость». В заявлении говорилось, что второй самолет благополучно приземлился.

27 марта самолет воздушного предупреждения и управления E-3 Sentry ВВС США был уничтожен на взлетно-посадочной полосе в результате атаки Ирана на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии, свидетельствуют фотографии, размещенные CNN.

CNN сообщил, что в результате нападения на авиабазу пострадали по меньшей мере 10 военнослужащих США.

Сообщений о погибших не поступало.

По словам источников, также был поврежден самолет-заправщик ВВС США.

Кроме того, в прошлом месяце американский истребитель F-35 совершил вынужденную посадку на авиабазе США на Ближнем Востоке после того, как, как полагают, был сбит иранским огнем, сообщили CNN два источника, знакомых с ситуацией.