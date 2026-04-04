В Гёйгёле на мужчину упал камень возле ресторана, где проходила свадьба его сына

В Гёйгёле произошел несчастный случай.

Как передает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован в одном из расположенных на территории района банкетных залов.

Так, на голову А. Гусейнова 1962 года рождения возле ресторана упал аглай-камень.

Мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Отметим, что в день происшествия А. Гусейнов проводил в этом ресторане свадебное торжество своего сына.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.