Саргсян переизбран председателем Республиканской партии Армении

Председателем бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) на съезде в субботу переизбран экс-президент РА Серж Саргсян.

В своем выступлении в начале съезда Саргсян заявил, что основной задачей Республиканской партии является смена власти.

По его словам, возглавляемая им партия считает приоритетом смену власти, а не участие в распределении мандатов. "Прошедшие годы подтвердили правильность отказа от ориентации на получение мандатов", - сказал Саргсян. Он отметил, что партия намерена оставаться активным участником политической жизни вне зависимости от участия в выборах.

Он допустил участие РПА в поствыборных политических процессах. По его словам, такой сценарий возможен, если выборы будут сопровождаться нарушениями, включая использование административного ресурса.

Ранее в РПА заявили, что не примут непосредственного участия в июньских выборах в Нацсобрание Армении.