Отец скончавшегося от угарного газа ребенка: «Я хотел вылечить дочь в домашних условиях»

Отец скончавшейся от угарного газа двухлетней Гюльджаннет Камиль Джабраилов рассказал, что забрал ребенка домой, потому что не могу в одиночку смотреть за оставшимися дома тремя детьми.

В интервью местным СМИ он рассказал, что состояние еще одной девочки - Аишы - также тяжелое.

"Дома остались еще трое детей, одному из которых 6 месяцев. У нас никого нет, чтобы помочь за ними присматривать. Поэтому я забрал всех детей домой", - добавил Джабраилов.

Напомним, что инцидент был зафиксирован два дня назад на территории города, известной как Xəzri bağları. Шестеро членов многодетной семьи отравились угарным газом в собственном доме. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы, где им была оказана медпомощь.

После лечения малолетних детей выписали домой. Однако состояние одной из пострадавших - Гюльджаннат Джебраиловой (2024 г.р.) - внезапно ухудшилось. Малышку повторно госпитализировали. Несмотря на все усилия врачей и проведенные обследования, спасти жизнь ребенка не удалось.

По данному факту проводится расследование.