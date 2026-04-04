Рубио: Аннулирован статус родственницы Касема Сулеймани в США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил об аннулировании легального статуса в стране Хамиде Солеймани Афшар и ее дочери.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Рубио, Афшар является племянницей покойного иранского генерал-майора Касема Сулеймани и поддерживает иранские власти.

"До недавнего времени Хамиде Солеймани Афшар и ее дочь были обладательницами "грин-карты" и вели роскошную жизнь в Соединенных Штатах. Афшар - племянница покойного иранского генерал-майора Касема Сулеймани. Она также является ярой сторонницей иранского режима, которая приветствовала нападения на американцев и называла нашу страну "Великим Сатаной"", - отметил он.

Рубио сообщил, что на этой неделе их статус был аннулирован, и в настоящее время они находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в ожидании депортации.

"Администрация Трампа не позволит нашей стране стать пристанищем для иностранных граждан, поддерживающих антиамериканские террористические режимы", - подчеркнул госсекретарь США.

