Эрдоган: Турция продолжит поддерживать переговоры между Украиной и Россией

Турция и в дальнейшем будет поддерживать переговорный процесс между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Поддержка Турцией переговоров между Украиной и Россией будет продолжена, региону необходимы мир и стабильность", - отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает большое значение безопасности судоходства в Черном море, а также обеспечению энергетической безопасности.

Он также заявил о решимости Турции наращивать взаимный товарооборот с Украиной и продолжать предпринимать необходимые шаги в этом направлении.

В ходе встречи положительно оценено развитие связей Украины со странами Персидского залива.

