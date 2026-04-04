В Турции представили первый дрон-перехватчик HUNTER - ВИДЕО

Турецкая компания Skydagger презентовала HUNTER — первый в стране беспилотник-перехватчик, предназначенный для борьбы с вражескими дронами.

Как сообщают турецкие СМИ, аппарат уже готовится к серийному производству.

Новый дрон способен развивать скорость до 320 км/ч и отличается сравнительно низкой стоимостью. Он оснащён системами искусственного интеллекта, а также тепловизионными и дневными камерами для обнаружения и сопровождения целей.

HUNTER разработан по принципу прямого поражения — он уничтожает вражеские дроны путём тарана. Основная задача проекта — создать доступную и масштабируемую альтернативу дорогостоящим системам противовоздушной обороны на базе ракет.