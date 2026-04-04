Tasnim: в Иране казнили двух членов террористической группировки

Власти Ирана привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух членов террористической группировки "Моджахедин-э Хальк" ("Организация моджахедов иранского народа", запрещена в Иране), признанных виновными в терроризме.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его информации, двое террористов были повешены в Тегеране после того, как Верховный суд исламской республики утвердил вынесенный им смертный приговор.

Как отмечает агентство, боевики по руководству извне совершили серию вооруженных нападений и взрывов в иранской столице. Они также отвечали за финансовое обеспечение, аренду конспиративных квартир, которые использовались как мастерские для сборки малогабаритных ракетных установок и самодельных бомб, а также как укрытие для других членов группировки.

Уточняется, что деньги траншами в виде криптовалюты они получали от координаторов за рубежом.

Преступников задержали с поличным при попытке совершить очередную атаку с использованием четырех подготовленных пусковых установок. Иранский суд признал их виновными в вооруженном мятеже, сговоре против национальной безопасности и совершении террористических действий, направленных на свержение государственного строя исламской республики.

Основанием для высшей меры наказания послужили обнаруженные улики, в том числе средства для маскировки, материалы с камер видеонаблюдения и признательные показания самих осужденных.

Источник: ТАСС