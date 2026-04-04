В Иране отвергли сообщения об эвакуации Хаменеи в Россию

Данные о якобы поездке нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Россию не соответствуют действительности, а его ранения не мешают работе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатического источника.

В марте кувейтская газета Al-Jarida утверждала, что Хаменеи якобы был экстренно вывезен в Москву для лечения после ранения.

По словам диписточника, новый верховный лидер Ирана не был в России даже несколько часов.

Посол Ирана в РФ Казем Джалали также опроверг данные о пребывании Хаменеи на лечении в Москве.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок.