Трамп захотел восстановить «Алькатрас»

Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $152 млн на восстановление тюрьмы «Алькатрас». Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что в настоящее время «Алькатрас» является популярной туристической достопримечательностью.

Трамп же вновь хочет сделать из «Алькатраса» тюрьму строгого режима для опасных заключенных.

Журналисты пишут, что на острове, где располагается бывшая тюрьма, нет канализации и водопровода.

«Большая часть острова, известного как «Скала», покрыта птичьим пометом. Все необходимые припасы приходится доставлять на лодках», — говорится в публикации.

Власти Сан-Франциско не оценили намерение Трампа восстановить тюрьму, так как туризм стал одной из крупнейших отраслей экономики города.

Согласно новому проекту бюджета США, $5 млрд планируется выделить Бюро тюрем. Деньги должны пойти на модернизацию «ветшающих мест заключения» страны. $152 млн потребуется на первый год восстановления «Алькатраса», далее затраты могут значительно увеличиться.

Источник: Газета.ру