Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями, призвав соблюдать соответствующие правила безопасности.

Как сообщает МЧС, для защиты от подтоплений, которые могут быть вызваны интенсивными осадками, а также от селей и наводнений рекомендуется держаться подальше от опасных территорий, при столкновении с такой угрозой немедленно подняться на ближайшую возвышенность, выполнять все рекомендации спасателей.

"Также во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Учитывая трудности, которые создает сильный ветер при тушении возникающих пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, владельцы маломерных судов должны учитывать, что в такую погоду выход в море запрещен", - подчеркнули в ведомстве.

Министерство отметило, что для защиты от ударов молний необходимо отключить электрические приборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарная сеть, мобильный, таксофон и т.д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к электрическим линиям, молниеотводам, водосточным желобам и антеннам.

