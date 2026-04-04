Зеленский с Эрдоганом в Стамбуле обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле обсудил двусторонние отношения между странами, сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

"Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли дать больше безопасности народам в каждой части мира", - отметил Зеленский в Телеграм-канале.

"Договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности. Это касается прежде всего тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт. Принципиальная политическая готовность работать вместе есть, и наши команды в ближайшие дни финализируют детали", - написал Зеленский.

Также, по его словам, обсудили практические шаги для реализации совместных проектов в развитии газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.

Как сообщила пресс-служба ОП, Зеленский поделился деталями контактов с американской командой. Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Турция готова сыграть весомую роль в достижении надежного мира для Украины и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Президент Турции также подтвердил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России.

Лидеры говорили также о других сферах сотрудничества и договорились устранить все препятствия в развитии двусторонней торговли.

Отдельное внимание уделили энергетическому сотрудничеству. Зеленский и Эрдоган договорились, что уже завтра состоится встреча главы НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого и министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара.

Источник: Интерфакс