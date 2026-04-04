В Гяндже обнаружено тело 27-летнего мужчины.

По сообщению местного бюро АПА, происшествие было зафиксировано в одном из домов на территории города.

Тело жителя города В. Садыхова (1999 года рождения) было найдено в доме, где он проживал.

В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. Тело передано в Гянджинское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения обследования.

По данному факту в прокуратуре города Гянджа проводится расследование.