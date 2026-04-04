Жилой дом обрушился в Кабуле во время землетрясения, есть погибшие

В афганской провинции Кабул в результате землетрясения обрушился жилой дом.

Об этом сообщает TOLOnews Plus.

По данным Геологической службе США, подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в 20:45 по местному времени. Эпицентр находился в 35 км к югу от уезда Джарм провинции Бадахшан, очаг залегал на глубине около 186 км.

Согласно информации местных источников, в районе Гусфанд-Дара уезда Баграми разрушен один жилой дом. В результате происшествия погибли шесть человек, еще один числится пропавшим без вести.

