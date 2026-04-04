Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение

Государственное морское и портовое агентство Азербайджана предупредило суда об ухудшении погодных условий.

Как сообщило агентство, согласно предупреждению, с дневных часов 5 апреля в акватории Каспийского моря ожидается северо-западный и северный ветер, который сохранится до вечера 6 апреля.

В указанный период скорость ветра составит 18–23 м/с, местами усилится до 25–30 м/с, а в открытом море - до 32 м/с.

Высота волн прогнозируется на уровне 3–4 м с последующим увеличением до 4–6 м.

Источник: Report