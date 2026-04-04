Пашинян включил смену Гарегина II в предвыборную программу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян включил в предвыборную программу своей партии положения, касающиеся реформирования Армянской апостольской церкви и смены её руководства.

Согласно опубликованному документу, предлагается поэтапная модель изменений. В частности, речь идёт об отстранении действующего католикоса Гарегина II последующем избрании местоблюстителя, принятии нового устава церкви и проведении выборов нового главы ААЦ, передает Sputnik Армения.

В программе также отражены ранее озвученные Пашиняном заявления о том, что предпринимаются «попытки внешних сил превратить ААЦ в опору гибридной борьбы против независимости и суверенитета Армении». При этом в документе не конкретизируется, о каких именно внешних силах идёт речь.