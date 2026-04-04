Пашинян готовится к выборам: обнародована повестка «Гражданского договора»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в записи на своей странице в Facebook сообщил, какие вопросы будут вынесены на голосование на 8-й внеочередной конференции партии «Гражданский договор».
«На сегодняшнем пленарном заседании на открытое голосование будут вынесены следующие вопросы:
— Утвердить и выдвинуть избирательный список партии на выборы в Национальное собрание Республики Армения 7 июня 2026 года в соответствии с Приложением № 1 (порядок кандидатов в списке был определен по результатам закрытого тайного голосования. Результаты голосования опубликованы, а Приложение 1, т.е. проект избирательного списка, размещено на официальном сайте партии в разделе «Новости»).
— В качестве кандидата от партии на пост премьер-министра Республики Армения утвердить кандидатуру Никола Пашиняна, председателя правления, (кандидат был избран по результатам закрытого тайного голосования; результаты голосования опубликованы).
— Утвердить предвыборную программу партии к выборам в Национальное собрание Республики Армения 2026 года в соответствии с Приложением № 2 (проект принят решением Правления и размещен на официальном сайте партии в разделе «Новости»)», — написал премьер-министр Республики Армения.
В той же записи также подчеркивается, что в начале пленарного заседания председатель и секретари конференции будут избраны путем открытого голосования. Правление предложило кандидатуры председателя и заместителей председателя Правления соответственно.
4 апреля в 14:00 часов в Спортивно-концертном комплексе состоится внеочередная конференция партии «Гражданский договор».
Источник: Арменпресс