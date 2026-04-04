ОАЭИ: рядом с территорией АЭС «Бушер» упал снаряд

Территория иранской АЭС "Бушер" попала под обстрел США и Израиля, один из сотрудников погиб, сообщает организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

"Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий. К сожалению, погиб один из сотрудников", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале организации.

ОАЭИ также отмечает, что обстрел не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Источник: РИА Новости