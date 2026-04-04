Минтранс Турции: Зангезурский коридор введут в эксплуатацию в течение пяти лет

Ввести в эксплуатацию Зангезурский транспортный коридор планируется в течение четырех-пяти лет. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу.

"Строительство Зангезурского коридора завершится в течение четырех-пяти лет. С его введением в эксплуатацию мы разгрузим самое узкое место в бассейне Каспия. Мы провели тендер на проект железной дороги протяженностью 224 км, проходящей от Карса до Дилуджу (КПП в Турции - прим. ТАСС). Часть участка в Нахчыване уже готова, другая строится Азербайджаном и практически готова", - сказал министр в эфире телеканала CNN Turk.

Ранее Уралоглу сообщал, что запуск железнодорожной ветки от города Карс на востоке Турции до Нахчыване обеспечит ежегодную перевозку порядка 5 млн человек и 15 млн тонн грузов. Реализация проекта оценивается в €2,4 млрд.

28 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и американский лидер Дональд Трамп подписали в Вашингтоне заявление о разблокировании транспортных коммуникаций. В частности, через Сюникскую область Армении будет открыт транспортный коридор, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном и будет носить название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Управлять этим маршрутом будет совместная армяно-американская компания.

Источник: ТАСС