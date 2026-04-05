Движение по маршруту №53 временно изменено

В связи с ограничением движения транспорта на дороге, ведущей из поселка Бадамдар Сабаильского района в направлении 20-го участка (улица Джавидана Ибрагимли), временно изменена схема движения регулярного автобусного маршрута №53.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно внесенным изменениям, движение маршрута организовано по направлению: поселок Бадамдар - станция метро "Элмляр Академиясы" - площадь "Азнефт" - 20-й участок.

