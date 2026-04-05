Силами МЧС в Баку продолжается ликвидация последствий подтоплений

Силами МЧС продолжаются непрерывные работы по обеспечению безопасности на затопленных территориях в связи с интенсивными дождями.

Как сообщает 1news.az, в настоящее время ведётся откачка воды и принимаются другие меры в затопленных районах Баку — Хазарском, Сабунчинском, Низаминском, Бинагадинском, Сабаильском и Гарадагском, а также в Абшеронском районе и на автодороге Баку–Сумгайыт.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий проводятся силами войск гражданской обороны МЧС, Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Бакинского регионального центра.