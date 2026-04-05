Папа римский призвал к разоружению и поиску мира

Папа римский Лев XIV в своем первом пасхальном послании предостерег от безразличия и привыкания к насилию и призвал к разоружению и поиску мира через диалог, а не через силу.

«Кто владеет оружием, да сложит его. Кто имеет власть развязывать войны, да выберут мир. Не мир, достигаемый силой, а мир через диалог», — сказал папа Лев.

Понтифик напомнил о последней пасхальной речи своего предшественника папы Франциска о «глобализации безразличия» и призвал верующих не позволять себе привыкать к насилию и проявлять равнодушие к его «экономическим и социальным последствиям, которые мы все ощущаем».

Перед обращением он возглавил торжественную мессу на площади Святого Петра, а потом поздравил католиков с праздником и обратился к пастве с благословением Urbi et Orbi с балкона ватиканской базилики Святого Петра.

